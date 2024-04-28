المحكمة الجنائية الدولية صداع فى رأس رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - تعد المحكمة الجنائية الدولية صداع فى رأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى هذه الأيام، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال باسمه وذلك بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.

صحيفة "معاريف" العبرية أفادت، نقلاً عن مصادر، بأن نتنياهو بذل في الأيام الأخيرة جهودًا كبيرة لمنع مثل هذا التطور للأحداث.



ويُزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه أجرى محادثات هاتفية عدة في محاولة لتحقيق أي نتيجة إيجابية بشأن هذه القضية، بما في ذلك الضغط غير المباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقد يكون الأمر مسألة وقت فقط قبل أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب افتراض الصحيفة، في ضوء الأعمال العسكرية المستمرة في قطاع غزة، قد تضع محكمة لاهاي أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي على قائمة المطلوبين.



وقد أدلى نتنياهو الخميس الماضي ببيان رسمي بشأن الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، مؤكدا أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل هذه الهيئة "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس".

وبحسب رئيس الوزراء، فإن التهديد باعتقال العسكريين والمسؤولين في "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" التي تمثلها إسرائيل "سيخلق سابقة خطيرة" على نطاق عالمي.