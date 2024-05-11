"أ ف ب": 57 جريحا جراء اصطدام قطارين في الأرجنتين

أفادت وكالة "فرانس برس"، عن "إصابة 57 شخصا بجروح بينهم اثنان في حال خطرة جراء اصطدام قطار ركاب بقطار صيانة في بوينوس آيرس بالأرجنتين".

بدوره، لفت مسؤول خدمات الطوارئ ألبرتو كريسينتي، الى أن "المصابين بجروح خطرة اللذين أصيبا بصدمات في الرأس نقلا بمروحية وخضع أحدهما لجراحة أعصاب ناجحة".

ووفقا لشركة القطارات العامة، اصطدم قطار ركاب مكون من سبع عربات بقطار صيانة يضم قاطرة وعربة معدات، في منطقة باليرمو، بعيد الساعة 10,30 (13,30 ت غ).

وذكر رئيس بلدية بوينس آيرس خورخي ماكري في موقع الحادث، أنه "بعد الاصطدام، أجلت خدمات الطوارئ ورجال الإطفاء جميع الركاب في حوالى أربعين دقيقة".

وشدد وزير النقل فرانكو موغيتا، على أن "التحقيق يدرس خصوصا ما إذا كانت هناك مسألة تتعلق بالإشارات، سواء من جانب القطار الفني الذي كان يعمل على المسار أو من جانب قطار الركاب".