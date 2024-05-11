سلطات كوريا الشمالية تعتزم نشر راجمات صواريخ جديدة خلال العام الجاري

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، أن "البلاد تعتزم تزويد جيشها براجمات صواريخ جديدة من عيار 240 ملم اعتبارا من العام الجاري".

بدورعا، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن "الرئيس الشمالي كيم جونغ أون أشرف الجمعة على اختبار بالذخيرة الحيّة لنظام صاروخي "محدّث تقنياً".

وقالت قد أعلنت السلطات الكورية في شباط، أنها |طوّرت نظام تحكم جديداً براجمات الصواريخ من عيار 240 ملم ما سيؤدي الى تغيير نوعي في قدراتها الدفاعية|، وأجرت الشهر الماضي اختبارا لإطلاق قذائف جديدة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليون، بأن "نظام الإطلاق الجديدة سيتم نشره لدى وحدات الجيش الشعبي الكوري كتجهيزات بديلة (لأخرى يستخدمها حاليا) بين 2024 و2026".

وأظهرت صور نشرها الإعلام الرسمي كيم جونغ أون وهو يتحدث الى مسؤولين عسكريين خلال تفقد راجمة الصواريخ، إضافة الى ما بدت أنها عمليات اختبار بالذخيرة الحية لهذه الأنظمة الصاروخية.