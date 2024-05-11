بريطانيا تحتفل بالذكرى الأولى لتتويج تشارلز الثالث

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: دعت العائلة الملكية البريطانية الجمهور لمشاركة ذكرياته المفضلة عن التتويج في الذكرى الأولى لهذا الحدث التاريخي الذي يصادف اليوم الإثنين.

وفي منشور على موقع X، قال الحساب الملكي: "إلى جانب مراسم التتويج نفسها، شهدت عطلة نهاية الأسبوع للتتويج موكبًا للعربات عبر وسط لندن، وتحليقًا سريعًا لطائرات مقاتلة، وتحية ملكية من 4000 جندي في حدائق قصر باكنغهام، وتتويجًا وحفلا موسيقيا في قلعة وندسور ومبادرة تطوعية على مستوى المملكة المتحدة".

كما سُمعت تحية الأسلحة في جميع أنحاء العاصمة يوم الاثنين احتفالاً بالذكرى السنوية، حيث أطلقت 41 طلقة عند الظهر من قبل مدفعية الفرسان الملكية من غرين بارك، وبعد ساعة أطلقت شركة المدفعية الموقرة 62 طلقة تحية من تاور وارف و21 طلقة إضافية من مدينة لندن.

وكان كلا الفوجين مسؤولين عن إطلاق بنادق التتويج للإشارة إلى اللحظة المحددة التي لمس فيها التاج رأس الملك خلال الحفل الذي أقيم في كنيسة وستمنستر في مايو الماضي.

كما تم إطلاق تحية الأسلحة النارية في قلعة إدنبره في اسكتلندا، وقلعة كارديف في ويلز، وقلعة هيلزبورو في أيرلندا الشمالية.

وكان تم تتويج تشارلز وكاميلا في 6 أيار (مايو) 2023، حيث تحدى الآلاف الطقس الممطر للنزول إلى الشوارع لمشاهدة موكبهم في العربة الملكية الذهبية.

حفل وستمنستر

وكان أعقب الحفل الديني في دير وستمنستر بلندن، عطلة نهاية أسبوع من الاحتفالات بما في ذلك حفل موسيقى البوب في وندسور، حيث رقص أفراد العائلة الملكية بما في ذلك الأمير جورج والأميرة شارلوت طوال الليل.

واحتفل رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي بالذكرى السنوية الأولى للإشادة بـ "إحساس تشارلز بالواجب" عندما عاد إلى الأحداث العامة بعد تشخيص إصابته بالسرطان.

وقال رئيس الأساقفة أيضًا إن دهن تشارلز وتتويجه خلال الحفل كان "امتياز العمر"، وأشاد بـ "انفتاح الملك في مشاركة حالته" وهي "سمة من استعداده لمساعدة ودعم الآخرين".

ويوم الأربعاء الماضي، كان قصر باكنغهام هو المكان المناسب لتقديم قائمة التتويج للملك والملكة، اللذين اطلعا على الوثيقة التي سجلت جميع الأحداث الرئيسية من الحفل.

مؤيدو الجمهورية

لكن وسط الاحتفالات بالذكرى السنوية، نظم متظاهرون من جماعة "ريبابليك" المناهضة للملكية مسيرة في ميدان الطرف الأغر يوم الأحد، وهتفوا "تنازل عن العرش"، فيما وصفه المتظاهرون بيوم الجمهورية الأول.

وتم تعليق لافتاتين كبيرتين باللون الأصفر أمام المتحف الوطني بوسط لندن كتب عليهما "إلغاء الملكية" و"تغيير البلاد إلى الأبد".

وقال غراهام سميث، الرئيس التنفيذي لجمهورية ريبابليك: "نحن بحاجة إلى تحدي النظام الملكي والعائلة الملكية لأنها مؤسسة فاسدة - إنهم شعب كسالى، ولم يستحقوا مناصبهم ويجب طردهم". وأضاف: "نريد دستورًا ونظامًا وديمقراطية تحتفي بأفضل مبادئنا وقيمنا".