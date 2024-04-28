مسيحيو الأردن يحتفلون بأحد الشعانين

أحيا مسيحيو الأردن، صباح اليوم، أحد الشعانين، الذي يسبق أحد عيد الفصح.
وعقب القداديس، نظمت دورات الشعانين داخل الكنائس، وفي ساحاتها والشوارع الملاصقة لها، رفع خلالها المشاركون سعف النخيل وأغصان الزيتون، مرددين الصلوات والتراتيل، على أنغام الفرق الكشفية ، ابتهاجا بالمناسبة واستعدادا للصلوات والمراسيم، التي تمتد على مدار الأسبوع ، وصولا إلى الاحتفال بعيد الفصح الأحد المقبل.
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