التلجراف: الملك تشارلز الثالث يعود إلى الحياة العامة الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (بي بي سي)

كشفت صحيفة التلجراف البريطانية، عن عودة الملك تشارلز الثالث إلى الحياة العامة الأسبوع المقبل.

تقول الصحيفة إن هذه الخطوة أعطت دفعة لمعنويات البريطانيين، خاصة وأنه من المتوقع أن يزور الملك والملكة القرينة، مركز علاج السرطان الثلاثاء المقبل، حيث يلتقيان بالمرضى والطاقم الطبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أول زيارة للملك إلى مركز لعلاج السرطان، هي "خيار موفق"، "نظراً لأنها تدل على تفانيه في دعم أولئك الذين يعانون من وضع صحي مماثل".

وأشادت الصحيفة أيضاً بإعلان ملك بريطانيا عن تشخيص حالته وإصابته بالسرطان، إذ أن ذلك "من شأنه أن ينقذ آلاف الأرواح، بالإضافة لتشجيع الآخرين على استشارة أطبائهم إذا ظهرت عليهم أعراض مثيرة للقلق".

ومن المقرر أن تكون هذا الزيارة بمثابة أول سلسلة من الارتباطات الخارجية للملك في الأسابيع المقبلة، تليها استضافة إمبراطور وإمبراطورة اليابان في زيارة رسمية للمملكة المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل حسبما ذكرت التلجراف.