قيادي بحماس: وفد الحركة يزور القاهرة غدا الاثنين لاجراء محادثات حول وقف إطلاق النار

اعلن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لـ "رويترز" إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة غدا الاثنين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح القيادي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن "الوفد سيناقش وقف إطلاق النار المقترح الذي عرضه الوسطاء، وكذلك رد إسرائيل".