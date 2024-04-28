افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يلتقي وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني في مبنى وزارة الخارجية بدمشق.

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره البحريني في مبنى وزارة الخارجية بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.