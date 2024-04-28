يسرائيل هيوم: إسرائيل تمهل 14 يوما لمفاوضات الاسرى مع قبول مطالب حماس إلا وقف الحرب

اعلن مسؤول سياسي إسرائيلي لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن الحكومة الإسرائيلية ستعطي من 10 أيام إلى أسبوعين مهلة، للمبادرة الجديدة بالتوصل إلى صفقة مع حماس لتحرير قسم من الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول أن إسرائيل أشارت برسالة إلى مصر بأنها ستقبل بشروط حماس كلها "عمليا إلّا بوقف الحرب مع نهاية فترة تنفيذ الصفقة".

ومن بين الشروط التي ستقبل بها إسرائيل وفقا للمسؤول السياسي، هي؛ انسحاب الجيش من "الممرات أو الطرق التي شقها من أجل المساعدات الإنسانية"، وقف إطلاق نار متواصل، والسماح بعودة عدد كبير من النازحين إلى شمالي القطاع، وتحرير أسرى فلسطينيين من سجون اسرائيل. ولهذه الشروط ستكون هناك أغلبية قبول في الكابينيت والحكومة، وفقا لتقدير المسؤول السياسي.

وأضاف أنه "حتى الوزراء المعتدلين الذين يضعون قضية الأسرى الإسرائيليين في سلم أولوياتهم، يفقدون صبرهم، ويعرفون إن كثيرا من الوقت يهدر في المباحثات الذي يعطّل عملية في رفح، ولذلك لن يطول أكثر من ذلك".

وقال قيادي بحركة "حماس" لـ"رويترز" إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة، يوم غد الإثنين، لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة، والتوصل إلى صفقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وخاطب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على إثر تجدد الحديث عن مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلا؛ "إذا قررت رفع الراية البيضاء وألغيت قرار احتلال رفح، حكومة برئاستك لا تستحق الوجود".

بالمقابل، هدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس بإسقاط الحكومة إذا عارض وزراء فيها "مقترحا جيداً لصفقة تبادل يلقى دعماً من المنظومة الأمنية الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي صادق على خطط لمواصلة الحرب في قطاع غزة ورفح.