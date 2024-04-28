حدث في 8 ساعات| تفاصيل أضخم حفل لملياردير أمريكي بالأهرامات.. وتغير حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر اليوم الأحد، العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها إقامة حفل زفاف ضخم لملياردير أمريكي شهير بالأهرامات، كما أعلنت وزارة الإسكان انتهاء الحجز في المرحلة الرابعة من مشروع مسكن يوم 30 مايو المقبل.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 ساعات الماضية:

زاهي حواس يكشف تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي Ankur Jain بالأهرامات (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي (من أصول هندية) Ankur Jain وبطلة المصارعة Erika Hammond، أمام الأهرامات، في مصر.

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بعد توجيه السيسي.. إليك تخصصات البرمجة الدراسية وعلوم البيانات بالجامعات المصرية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مضيفا أن توجيه أبناء المصريين للدراسة في كليات الآداب والتجارة والحقوق غير مجد الآن وأن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات.

وأوضح أن مصر في بداية دخولها لهذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط المؤهلين لدراسة البرمجة، معبرا عن خيبة أمله في ذلك، ومؤكدا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، لأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.

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التقديم مستمر حتى 30 مايو.. عشرات الآلاف يتقدمون لحجز 1747 قطعة أرض من "مسكن"

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من الحجز في المرحلة الرابعة من مشروع مسكن يوم 30 مايو المقبل بعد فتح باب الحجز يوم 1 إبريل الجاري، حيث يتم التقديم لمدة شهرين لحجز قطعة أرض ضمن أراضي الإسكان المتميز والمتوسط والأكثر تميزا.

ويضم الطرح 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة؛ كالتالي:

- 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (6 أكتوبر- 15 مايو- الشروق- العاشر من رمضان).

- 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة- ناصر الجديدة "غرب أسيوط"- ملوي الجديدة- الفشن الجديدة- أخميم الجديدة).

- 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات- المنيا الجديدة- أسيوط الجديدة- بدر- غرب قنا- طيبة الجديدة).

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أسباب أزمة السكر.. "التموين" للنواب: تحملنا على عاتقنا حل الأزمة- تفاصيل

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أسباب أزمة السكر التي واجهتها الدولة خلال الفترة الماضية، قائلاً إنها لم تكن مشكلة إنتاج؛ لكن بسبب سوء التوزيع والتأخير في تحميل الجرارات والسلاسل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، موازنة الهيئة للعامة للسلع التموينية خلال العام المالي 24/25، لافتًا إلى أن مصر لديها ٨ شركات منتجة للسكر، وتم حصر يومي لإنتاج تلك الشركات.

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23500 متر.. تفاصيل مركز البيانات والحوسبة السحابية واستخداماته - صور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا.

وتتسم الحوسبات السحابية عن مراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

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مكسبها 100 ألف دولار.. السيسي يوجه رسالة على الهواء لأولياء الأمور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى أولياء أمور الطلاب في مصر. وقال خلال حديثه في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية: عايز أنبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع ولادهم في المراكز وأنا معاهم، فرص إننا نعلمهم الكلام ده متاحة (يقصد خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات)، المجال ده يا جماعة عايز مليون شخص كل سنة، أنا في مصر فين؟ احنا بنعمل حاجات كتير أوي كتير من الناس البساط ميعرفوش بتتعمل عشان تحقق لينا إيه، أنا بقول لكل أسرة عندها ولاد في ابتدائي وإعدادي دلوقتي، إذا كنتم عايزين تعملوا حاجة لولادكم وبلدكم، لازم بوصلتنا تكون كده.

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أجواء حارة وأمطار رعدية.. تعرف على طقس الأسبوع الجاري

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

يسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ علي السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر علي فترات متقطعة.

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لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المخابز السياحية والأفرنجية، ضرورة الالتزام بأسعار الخبز السياحي والفينو والأوزان المقررة.

وشددت الوزارة استمرارية تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة عمل المخابز والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنها.

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