يديعوت أحرونوت: من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأميركي بجولة في غلاف غزة خلال زيارته للمنطقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بانه من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولة في منطقة "غلاف غزة" وتحديدا سيزور كيبوتس "باري" ومعبر كرم أبو سالم، بناء على طلبه هذا الأسبوع، خلال زيارته إلى اسرائيل المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكرت الصحيفة العبرية إن هذه هي المرة الأولى منذ 7 تشرين الأول 2023 التي يقوم فيها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بزيارة المنطقة.

وأفادت أن هذه الزيارة للمسؤول الأميركي في منطقة "غلاف غزة"، تأتي بناء على طلب وزير الخارجية الأميركي، الذي سيرافقه في الجولة وزير الدفاع يوآف غالانت، كما سينضم إليه وزير الخارجية يسرائيل كاتس.