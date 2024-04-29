تقلبات جوية شديدة بعدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - الأرصاد..تتعرض العديد من المدن والمحافظات بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 20 شوال 1445هـ/ 29 أبريل 2024، لتقلبات جوية شديدة من أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة مثيرة للغبار.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

درجات الحرارة اليوم 29-4-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 39 والصغرى 27.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 32 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 34 والصغرى 23.

درجة الحرارة في جدة العظمى 38 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 34 والصغرى 23.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 32 والصغرى 19.

درجة الحرارة في أبها العظمى 24 والصغرى 12.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 16.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 23 والصغرى 13.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 29 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 30.

درجة الحرارة في نجران العظمى 33 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 36 والصغرى 24.

درجة الحرارة في طريف العظمى 28 والصغرى 18.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 28 والصغرى 17.

ولفت المركز إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ويرتفع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وتكون حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويرتفع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي .

وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.