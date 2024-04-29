قرّر المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو، "تعليق بثّ برامج قناة "تي في 5 موند" النّاطقة بالفرنسيّة في بوركينا فاسو لمدّة أسبوعين، بالإضافة إلى تعليق الدّخول إلى مواقع "تي في 5 موند"، "دويتشه فيله"، "ويست فرانس"، "لوموند.فر"، "أبانيوز"، و"ذا غارديان" من أراضي بوركينا فاسو؛ وذلك حتّى إشعار آخر".
ويأتي ذلك بعد نحو يومين على إعلان هيئة الاتّصالات أنّها أمرت مقدّمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا"، لمدّة أسبوعين، وذلك بزعم بثّها تقريرًا لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر الخميس، ويتّهم جيش بوركينا فاسو بـ"إعدام ما لا يقلّ عن 223 مدنيًّا، بينهم 56 طفلًا على الأقلّ، في قريتين في 25 شباط الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو علق عمل المزيد من وسائل الإعلام الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.