المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو علق عمل المزيد من وسائل الإعلام الأجنبية

قرّر المجلس الأعلى للاتصالات في ​بوركينا فاسو​، "تعليق بثّ برامج قناة "تي في 5 موند" النّاطقة بالفرنسيّة في بوركينا فاسو لمدّة أسبوعين، بالإضافة إلى تعليق الدّخول إلى مواقع "تي في 5 موند"، "دويتشه فيله"، "ويست فرانس"، "لوموند.فر"، "أبانيوز"، و"ذا غارديان" من أراضي بوركينا فاسو؛ وذلك حتّى إشعار آخر".

ويأتي ذلك بعد نحو يومين على إعلان هيئة الاتّصالات أنّها أمرت مقدّمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وإذاعة "صوت أميركا"، لمدّة أسبوعين، وذلك بزعم بثّها تقريرًا لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش" نُشر الخميس، ويتّهم جيش بوركينا فاسو بـ"إعدام ما لا يقلّ عن 223 مدنيًّا، بينهم 56 طفلًا على الأقلّ، في قريتين في 25 شباط الماضي".