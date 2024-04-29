البيت الأبيض: بايدن سيتحدث إلى أمير قطر والرئيس المصري بشأن اتفاق في غزة

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث اليوم الاثنين إلى أمير قطر والرئيس المصري في إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح بعض الاسرى في قطاع غزة.

وأبلغت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير الصحفيين، بأنه تسنى إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو ترتيب صفقة الاسرى، وأن المسؤولية تقع على عاتق حماس لقبول الاقتراح الإسرائيلي الأخير.