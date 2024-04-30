أمير الكويت يزور القاهرة اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح ووفد رسمي مرافق إلى مصر اليوم في زيارة دولية، وفق ما أعلن الديوان الأميري أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوجه أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح ووفد رسمي مرافق إلى مصر اليوم في زيارة دولية، وفق ما أعلن الديوان الأميري أمس. وكان الشيخ مشعل الأحمد عين رئيس الوزراء المكلف الشيخ احمد الصباح نائبا عنه أثناء غيابه. وكان أمير الكويت بعد توليه الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ نواف الصباح زار السعودية والبحرين وسلطنة عمان والإمارات والأردن.

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