ميليشيات الحوثي تستقدم مئات الإيرانيين تحت ستار المنح الدراسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت مصادر يمنية عن دخول مئات الإيرانيين في الفترة الماضية إلى مناطق سيطرة الحوثيين تحت غطاء المنح الدراسية.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني «إنه ينبغي على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية».

وحذر معمر الإرياني من مغبة إقدام ايران على استقدام المئات من عناصر جماعة الحوثي، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بعدم الوقوف مكتوف الأيدي تجاه ما تفعله إيران في اليمن.

بالتواكب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها اشتبكت أمس مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأضافت أن المسيرات مثلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

وقالت جماعة الحوثي، «إنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق «إصابة مباشرة».

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن بصاروخ. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تدعي إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأفادت هيئة بحرية بريطانية، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن، وقالت الهيئة «إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل اليمن». يذكر أنه منذ 19 نوفمبر، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيرات والصواريخ.

وتوجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.

وشكلت واشنطن الحليف تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر لحماية حركة الملاحة البحرية دون النجاح في وقف الهجمات.

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