ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، التابعة للدولة في مصر، أن وفدا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غادر القاهرة، مضيفة أن الوفد سيعود مجددا برد مكتوب على اقتراح لوقف إطلاق النار في غزة والذي يشمل الإفراج عن الاسرى.

كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة الإخبارية: وفد حماس يغادر القاهرة وسيعود مجددا برد مكتوب على مقترح هدنة بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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