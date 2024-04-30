أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يوانا فرونتسكا​، في تصريح، إلى أنّ "في لقاء مع السّفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، أكّدنا ضرورة تعزيز الجهود الجماعيّة للمساعدة على دفع عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة قدمًا، وتعزيز مؤسّسات الدّولة في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر فرونتسكا التقت بورجيا: أكدنا ضرورة تعزيز الجهود لدفع عملية انتخاب الرئيس قدمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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