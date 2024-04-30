قوى الأمن أوقفت مواطنَين قاما باستئجار سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العـلاقات العـامّة، عن توقيف مواطنين اثنين قاما باستئجار سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها.

في التفاصيل، أوضحت المديرية في بلاغ أنّ "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت سيارات مستأجرة وبيعها بموجب مستندات مزورة، وعلى الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة إلى تحديد هوية متورطَين بهذه العمليات".

وبحسب البلاغ، بتاريخ 24-4-2024 وفي محلة جونية، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيفهما على متن سيارة مستأجرة، وهما: ا. ن. (مواليد عام 1988، لبناني) ع. ح. (مواليد عام 2001، لبناني)، وبالتحقيق معهما، اعترفا باستئجار /10/ سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها.

وبتفتيش مكان اقامتهما، عثر على العديد من المستندات المزوّرة عبارة عن الهويات ورخص السوق وشهادات أنقاض لسيارات، فضلاً عن لوحات ورخص سير لسيارات قاموا باستئجارها وبيعها.

وكذلك تبيّن ان الموقوف الأول يوهم ضحاياه بانه ينتمي لإحدى النقابات ويحمل بطاقة انتساب وتعريف مزورتين.

وتم ضبط /8/ سيارات مسروقة، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناء على اشارة القضاء المختص.