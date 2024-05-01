جامعة براون الأمريكية ترضخ لطلابها وتوافق على سحب استثماراتها من إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت رئيسة جامعة براون الأمريكية، كريستينا باكسون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحتجين أكدت فيها موافقة إدارة الجامعة على اقتراح الطلبة بسحب استماراتها من إسرائيل مع شرط وحيد.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن صحيفة "ذا براون ديلي هيرالد" التي يديرها الطلبة الأمريكيون، تلقّي رسالة من رئيسة جامعة "براون" الأمريكية أكدت فيها استعدادها لسحب جميع الاستمارات المرتبطة في إسرائيل مقابل فك الاعتصام وإنهاء المعسكر الطلابي الذي أقامه المحتجون المطالبون بوقف الحرب على غزة وقطع العلاقات مع الشركات الداعمة لهذه الحرب.

ويطالب الطلبة المحتجون في جامعة "براون" في مخيمهم الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي، الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات بالحكومة الإسرائيلية وإسقاط التهم الموجهة ضد الطلاب الـ 41 الذين تم اعتقالهم في اعتصام في قاعة الجامعة يوم 11 ديسمبرالماضي، لكن لم يتم إسقاط التهم الموجهة ضد الطلاب الـ 41 المعتقلين في الوقت الحالي

وكانت رئيسة جامعة "براون" الأمريكية، كريستينا باكسون، قد عرضت يوم الاثنين الماضي، السماح لقادة الطلاب بالالتقاء بمجموعة صغيرة من إدارة الجامعة في شهر مايو المقبل، لكن لم تعد هذه الاتفاقية الأولية بوضع مناقشة أو التصويت على سحب الاستثمارات على جدول أعمال المؤسسة التعلمية. لكن المحتجين تفاوضوا على الاتفاقية الجديدة في اجتماعات عقدت بعد ظهر الاثنين وصباح الثلاثاء.

اشتباكات بين طلاب مؤيدين ومعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا

اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين طلاب داعين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخرين مؤيدين لإسرائيل، في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "الشرطة أطلقت قنابل الغاز لفض اشتباكات بين الطلاب"، وسط تقارير أمريكية عن اعتقال نحو 1000 شخص في أكثر من 25 حرما جامعيا في 21 ولاية منذ 18 الماضي.

يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام شرطة نيويورك محيط قاعة "هاميلتون" في حرم جامعة كولومبيا، وإلقاء القبض على العشرات في الجامعة.

وأمس الثلاثاء، حذّر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، قائلاً:

"هم يخلقون بنشاط قضايا خطيرة تتعلق بالسلامة العامة في هذه الاحتجاجات، وربما لا يفهم بعض الطلاب المشاركين ما الذي يشاركون فيه، ونحث أولئك وكل من ينتهك نظام الجامعة على مغادرة المنطقة الآن".

وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال".