أعلن المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​)، الجنرال باتريك رايدر، أنّ "وزير الدّفاع ​لويد أوستن​ أجرى مباحثات هاتفيّة مع نظيره الإسرائيلي ​يوآف غالانت​، تناولت المفاوضات الجارية بشأن الرّهائن، جهود المساعدات الإنسانيّة، ومسألة ​رفح​". وأشار إلى أنّ "أوستن جدّد التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرّهائن، وشدّد على أهميّة زيادة تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى ​غزة​ لإغراق المنطقة، مع ضمان سلامة المدنيّين وعمّال الإغاثة"، موضحًا أنّه "شدّد أيضًا على ضرورة أن تتضمّن أي عمليّة عسكريّة إسرائيليّة محتمَلة في رفح، خطّة ذات مصداقيّة لإجلاء المدنيّين الفلسطينيّين والحفاظ على تدفّق المساعدات الإنسانيّة". ولفت إلى أنّ "أوستن كرّر التزام ​الولايات المتحدة الأميركية​ بدعم الدّفاع عن إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر أوستن أكد لغالانت ضرورة أن تتضمن أي عملية محتمَلة برفح خطة لإجلاء المدنيين وتدفق المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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