سي إن إن: شرطة لوس أنجليس ستقتحم حرم جامعة كاليفورنيا للتعامل مع الاعتصام

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المئات من طلاب جامعة كاليفورنيا رفضوا فض الاعتصام رغم مغادرة البعض عقب تحذيرات من الشرطة، مشيرة الى ان "المعتصمين بجامعة كاليفورنيا يتأهبون لأي مواجهة مع تمركز عشرات من رجال الشرطة وتحليق مروحيات".
ونقلت شبكة سي ان ان عن مصدر مطلع تأكيده أن "شرطة لوس أنجليس ستقتحم حرم جامعة كاليفورنيا للتعامل مع الاعتصام، وهي تصطف بأعداد كبيرة أمام الجامعة بينما يرفض المعتصمون المغادرة".
وسبق ان ابلغت الجامعة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس أن الدراسة يومي الخميس والجمعة ستكون عن بعد.
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