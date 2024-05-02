عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب وتغلق محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى

افادت قناة "الجزيرة" بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين نظمت تظاهرة في تل أبيب وأغلقت محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى.

وأمس التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال مظاهرتهم في تل أبيب.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، خلال المظاهرة التي التقاهم خلالها بلينكن: "على نتانياهو والكابينت إثبات أن قضية الأسرى على رأس أولوياتهم، وإعادة الأسرى الآن في إطار الصفقة الحالية".

وفي حين يصرّ نتانياهو على عملية عسكرية في فرح، تدرس حركة "حماس" مقترحًا قدمته مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى.