افادت قناة "الجزيرة" بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين نظمت تظاهرة في تل أبيب وأغلقت محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى.
وأمس التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، خلال مظاهرتهم في تل أبيب.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، خلال المظاهرة التي التقاهم خلالها بلينكن: "على نتانياهو والكابينت إثبات أن قضية الأسرى على رأس أولوياتهم، وإعادة الأسرى الآن في إطار الصفقة الحالية".
وفي حين يصرّ نتانياهو على عملية عسكرية في فرح، تدرس حركة "حماس" مقترحًا قدمته مصر بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل أسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر في تل أبيب وتغلق محور أيالون الرابط بين مدن تل أبيب الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.