مقتل 36 شخصًا وإصابة 30 آخرين جراء انهيار طريق سريع جنوبي الصين

أفادت وكالة أنباء الصّين الجديدة (شينخوا) الحكوميّة، بـ"مقتل 36 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح"، جرّاء انهيار جزء من طريق سريع بسبب الأمطار الغزيرة الّتي سقطت في إقليم قوانغدونغ (Guangdong) جنوب الصين.
وذكرت محطّة "سي سي تي في" الحكوميّة، إلى أنّ العشرات من سيّارات الإسعاف والرّافعات تجمّعت على طول الطّريق السّريع، الّذي انهار نحو 18 مترًا منه بين مدينة ميتشو ومقاطعة دابو في الإقليم ذي الكثافة السكانيّة العالية.
وكانت قد هطلت أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة في منطقة قوانغدونغ الصّناعيّة، ما أدّى إلى فيضانات هائلة وانهيارات أرضيّة. وشهدت الأيّام الأخيرة أمطارًا غزيرةً أكثر من المعتاد في هذه الفترة من العام.
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