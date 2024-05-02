أشارت وزارة الخارجية السعودية، إلى أنّ "وزير الخارجيّة فيصل بن فرحان آل سعود أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع كلّ القائد العام للقوّات المسلّحة في السّودان الفريق الأوّل الرّكن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوّات الدّعم السّريع القائد الأوّل محمد حمدان دقلو".
وأوضحت في بيان، أنّ "خلال الاتصالين، جرت مناقشة مستجدّات الأوضاع الرّاهنة في السودان وتداعياتها على الشّعب السّوداني، حيث أكّد وزير الخارجيّة أهميّة العمل على حماية السّودان وشعبه من حدوث المزيد من الدّمار وتفاقُم للأوضاع الإنسانيّة الصّعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشّعب السّوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسّسات الدّولة وحماية السّودان والمضي به إلى برّ الأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السعودية أكد للبرهان ودقلو أهمية حماية السودان وشعبه ووقف الاقتتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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