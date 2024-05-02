الآلاف يتظاهرون في نيويورك احتجاجا على قمع اعتصام طالبي في جامعة كولومبيا

شارك الالاف في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة نيويورك، وصولا إلى مبنى جامعة كولومبيا، احتجاجا على فض شرطة المدينة اعتصاما طالبيا داخل الجامعة، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بقمع الشرطة للطلبة في كثير من الجامعات واعتقال المئات منهم على خلفية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الساحة الأميركية .

واعلن المتظاهرون ان حملات الاعتقال في الجامعات الأميركية لن توقف الحراك الطالبي المستمر حتى سحب الاستثمارات من دولة الاحتلال وإيقاف التعاون الأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الاسرائيلية المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة .