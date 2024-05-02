الخارجية الإيرانية: فرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية بسبب دعمهم إسرائيل

أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​، أنّ "في إطار تنفيذ قانون "مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابيّة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، لا سيّما استنادًا إلى المادّتين 4 و5 من القانون المذكور أعلاه"، تمّ فرض عقوبات على أشخاص ومؤسّسات أميركيّة، "بسبب دعمهم وتمويلهم الكيان الصّهيوني في ارتكاب أعمال إرهابيّة، والتّرويج ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب ضدّ الشعب الفلسطيني، وخاصّةً شعب ​قطاع غزة​".

وأوضحت أنّ "العقوبات تشمل شركات "لوكهيد مارتن" (The Lockheed Martin Corporation) للأسلحة بسبب توفير المعدّات العسكريّة للكيان الإسرائيلي خلال حرب غزة، شركة "جنرال دايناميكس" (General Dynamics Corporation) لتزويدها الكيان الإسرائيلي برصاصات عيار 155 ملم في الحرب على غزة، شركة "سكاي دايو" (Skydio) لإرسال طائرات مسيّرة إلى الاحتلال في حرب غزة، شركة "شيفرون" (Chevron Corporation) بسبب تعاونها مع إسرائيل في استخراج آبار الغاز الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط واستغلال الكيان الإسرائيلي للموارد الماليّة النّاتجة عنه في الهجوم على غزة، وشركة "خارون" الاستخباراتية (Kharon Company) بسبب دورها في فرض عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضدّ حركة "حماس"؛ ومحاولتها قطع وصول حركتَي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى شبكة تحويل العملات المشفّرة بحجّة غسيل الأموال".

وأشارت الوزارة إلى أنّ "العقوبات شملت أيضًا 7 أفراد، هم: كبير مستشاري الرّئيس الأميركي السّابق دونالد ترامب، جيسون غرينبلات (Jason Greenblatt) لدعمه تدمير "حماس" وإعطاء الأولويّة للقضاء على هذه الحركة على أيّ إجراءات إصلاحيّة في فلسطين، مايكل روبين (Michael Rubin) من مركز أبحاث "إنتربرايز" الأميركي، لدعمه استمرار الهجوم على "حماس" حتّى القضاء التّام على هذه الجماعة والقضاء عليها في قطاع غزة، المدير التّنفيذي لمجموعة التّحالف ضدّ إيران النّوويّة جيسون برودسكي (Jason Brodsky)، لطرحه أفكارًا معاديةً للفلسطينيّين ونشر تقرير كاذب عن إيران في عمليّة "طوفان الأقصى"، رئيس مؤسّسة الدّفاع عن الدّيمقراطيّات كليفورد مي (Clifford D. May) لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة، قائد قوّات العمليّات الخاصّة بالجيش الأميركي الجنرال بريان فينتون (Bryan P. Fenton)، بسبب المساعدة الاستخباراتيّة والأمنيّة للكيان الصّهيوني الإسرائيلي، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركيّة براد كوبر (Brad Cooper)، لدعمه الممارسات المناهضة لحقوق الإنسان في الحرب؛ والرّئيس التّنفيذي لشركة "RTX" للأسلحة جريج هايز (Gregory J. Hayes) لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة".

ولفتت إلى أنّه "إيران فرضت أيضًا عقوبات على 13 فردًا وكيانًا بريطانيًّا، بسبب أعمالهم المتعمّدة في دعم وتسهيل أعمال الكيان الصّهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابيّة ضدّ السّلام والأمن الإقليميَّين والدّوليَّين".

وذكرت أنّ "الكيانات هي:

-قاعدة أكروتيري (Akrotiri) الجوّيّة التّابعة لبريطانيا في قبرص.

-مدمّرة "دياموند" (Diamond) التّابعة للبحريّة البريطانيّة في البحر الأحمر.

- شركة "إلبيت سيستم" (Elbit System) البريطانيّة.

-شركة "ماجيت باركر" البريطانيّة.

- شركة "رافائيل" (Rafael) البريطانيّة.

والأشخاص هم:

- غرانت شابس، وزير الدّفاع البريطاني.

-جيمس هاكنهال، قائد القيادة الاستراتيجيّة للجيش البريطاني.

-شارون نسميث، نائب الأركان العامّة للقوّات المسلّحة.

- بول ريموند غريفيث، مساعد هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة.

-أدريان بيرد، مدير استخبارات الدّفاع بوزارة الدّفاع البريطانيّة.

-ريتشارد كامب، قائد سفينة "ريتشموند" البحريّة البريطانيّة في البحر الأحمر.

-سايمون كلاك، قائد قاعدة أكروتيري الجوّيّة البريطانيّة في قبرص.

-بيتر إيفانز، قائد قوّات البحريّة البريطانيّة "دايموند" في البحر الأحمر".