بن زايد التقى لابيد: للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتجنب اتساع رقعة الصراع

أعلنت وزارة الخارجيّة الإماراتيّة في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة عبدالله بن زايد آل نهيان، التقى زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، وجرى خلال اللّقاء بحث آخر التطوّرات والمستجدّات في المنطقة، ولاسيّما الأزمة الإنسانيّة المتفاقمة في قطاع غزة".
وأكّد بن زايد "الأهميّة العاجلة للدّفع نحو إيجاد أفق سياسي جادّ لإعادة المفاوضات لتحقيق السّلام الشّامل، القائم على أساس حلّ الدّولتين، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الّذي تشهده".
وشدّد على "أهميّة العمل من أجل التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار، وتجنّب اتساع رقعة الصّراع في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "الأولويّة هي إنهاء التّوتّر والعنف، وحماية أرواح المدنيّين، وبذل الجهود كافّة لتسهيل تدفّق المساعدات الإنسانيّة الملحّة إلى المدنيّين في قطاع غزة، عبر ممرّات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثّف ومستدام".
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