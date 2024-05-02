رئيس قبرص: نعلن رزمة دعم شاملة للبنان تشمل المساعدة ببرامج دعم للشعب ومكافحة التهريب وحماية الحدود

أعلن الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيسة المفوضية الأوروبيّة أورسولا فون دير لاين، في السّراي الحكومي، "رزمة دعم شاملة من المساعدات للبنان، تشمل المساعدة في برامج الدّعم للشعب اللبناني، مكافحة التّهريب، وتعزيز قدرات السّلطة لمراقبة الحدود"، مشيرًا إلى "أنّنا نقوم اليوم بخطوة مهمّة من أجل شعب لبنان، كي نعالج بشكل أفضل التّحدّيات المشتركة".
ولفت إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي يؤكّد اليوم وقوفه مع لبنان، والعمل على تقويته وتعزيز العلاقات معه"، مؤكّدًا "أنّنا نتفهّم بشكل عميق المشاكل والتحدّيات الّتي يواجهها لبنان، والأزمة طويلة الأمد في سوريا قد ضخّمت العواقب السّلبيّة على لبنان وشعبه". وشدّد على أنّه "لا يمكننا الوقوف على الحيد تجاه ما يتكبّده لبنان من أعباء سبّبتها أزمة اللّجوء".
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