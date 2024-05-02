رئيسة المفوضية الأوروبية اعلنت عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحافي في السراي الحكومي مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و الرّئيس القبرصي ​نيكوس خريستودوليدس​، الى ان "لبنان بلد جميل ومتنوع إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً نتيجة للتوترات والحرب في المنطقة"، مضيفة :"للتأكيد على دعمنا أودُّ أن أعلن عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان ستكون متاحة اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027".

وشددت على "اننا نريد أن نساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان من خلال تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة، وسنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل".

واكدت فون دير لاين ان "الأمن والإستقرار هما أيضاً أساسيان للإستثمار وسندعم الجيش والقوى الأمنية الأخرى وسيركز هذا البرنامج أساساً على توفير المعدات والتدريب لإدارة الحدود"، معتبرة انه "نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة".