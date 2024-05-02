محافظ البقاع: احتواء انتشار فيروس الكبد الوبائي ومحاصرته في منطقة كامد اللوز

أكّد محافظ البقاع ​كمال أبو جودة​، "احتواء انتشار فيروس الكبد الوبائي ومحاصرته في منطقة ​كامد اللوز​، نتيجة التّدخّل السّريع ل​وزارة الصحة العامة​ ولبلدية كامد اللوز"، مشيرًا إلى أنّ "اختبارات المياه أثبتت خلو آبار كامد اللوز من التلوّث، بانتظار الانتهاء من التّحقيقات للاطّلاع على المصدر الحقيقي للتلوّث".

وشدّد، في حديث إذاعي، على "ضرورة وجود محطّات للتّكرير في بعض مناطق وقرى البقاع الغربي، ووصلها بشبكات ​الصرف الصحي​، ورفع التّعدّيات عن مياه نهر الليطاني القديمة- الجديدة بإيجاد حلول جذريّة لها"، لافتًا في هذا الإطار إلى أنّ "تنفيذ مشاريع شبكات الصّرف الصّحي من دون محطّات تكرير تعمل بشكل صحيح، تزيد نسب التلوّث".