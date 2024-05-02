"النشرة": المخابرات أوقفت 6 سوريين لحفرهم نفقًا داخل منزل في بعلبك بحثًا عن كنز

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، بأنّ "قوّة من مديرية مخابرات الجيش أوقفت ستة أشخاص من التّابعية السّوريّة، كانوا يقومون بأعمال حفر داخل أحد المنازل في حي النهر في مدينة بعلبك، بحثًا عن كنز مزعوم".

وأشار إلى أنّ "خلال التّحقيق معهم، اعترفوا بحفر ستة أمتار على شكل نفق"، لافتًا إلى أنّ "الموقوفين نُقلوا إلى أحد المراكز لاستكمال التّحقيقات".