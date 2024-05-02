استمرار هطول الأمطار الرعدية بالعديد من محافظات السعودية.. التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - حالة الطقس في السعودية..تواجه العديد من المدن والمحافظات السعودية حالة من التقلبات الجوية الشديدة خلال الأيام الأخيرة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس الموافق 23 شوال 1445هـ/ 2 مايو 2024، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز عبر موقعه الإلكتروني أن تلك الحالة المطرية ستكون على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما لفت المركز إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة اليوم 2-5-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 33 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 28 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جدة العظمى 34 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 29 والصغرى 21.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 31 والصغرى 19.

درجة الحرارة في أبها العظمى 22 والصغرى 15.

درجة الحرارة في حائل العظمى 29 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 21 والصغرى 13.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 30 والصغرى 19.

درجة الحرارة في جازان العظمى 36 والصغرى 31.

درجة الحرارة في نجران العظمى 34 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 29 والصغرى 21.

درجة الحرارة في طريف العظمى 28 والصغرى 16.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 25 والصغرى 15.