افادت وزارة الاتصالات، في بيان انه بهدف تخفيف العبء المادي عن كاهل الطلاب في القرى الحدودية في جنوب لبنان في ظل الظروف الامنية الراهنة والتي دفعت عدداً من المدارس الرسمية الى الاقفال القسري، اصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يقضي بإنشاء شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" باقة انترنت لاستخدامها من قبل طلاب الجنوب وذلك بغية تسهيل وتفعيل التدريس عن بعد (online).
وتحتوي الباقة على 20GB انترنت مجانية، يمكن استعمالها عبر ال MSteam حصراً، لتمكّن الطلاب من مواصلة دروسهم واستخدامها اثناء التعلّم عن بعد، في ظل الظروف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر القرم أصدر قراراً يقضي بإنشاء شركتي الخلوي باقة انترنت لطلاب الجنوب بغية تسهيل التدريس عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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