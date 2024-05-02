السفارة الايرانية في بيروت: من الأجدى تغيير اسم الكونغرس الأميركي ليصبح "الكنيست"

اشارت السفارة الايرانية في بيروت، في بيان الى انه "يبدو أنه من الأجدى تغيير اسم الكونغرس الأميركي ليصبح "الكنيست" الأميركي!

واضافت :"خنق أصوات الأميركيين المتضامنين مع غزة وإصدار مشاريع قوانين تغطي قمعهم.. إقرار حُزم مساعدات عسكرية ومالية متعددة لإسرائيل من حساب الشعب الأميركي ودافعي الضرائب.. تهديد المنظمات الدولية إن فكرت بإدانة مسؤوليين اسرائيليين بجرائم حرب.. وغير ذلك الكثير من الخدمات التي يقدمها الكونغرس الأميركي بـ"إخلاص" لصالح هذا الكيان".