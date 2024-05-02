عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزيري الدفاع الوطني موريس سليم والخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي تم خلاله البحث في التطورات الراهنة والعمل الحكومي.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى بوحبيب وسليم وبحث معهما التطورات الراهنة والعمل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.