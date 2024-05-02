بلينكن: المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة للتنازل من أجل التوصل لصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت شبكة "إن بي سي" نقلا عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن المقترح الحالي لصفقة تبادل الأسرى يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكد بلينكن أن هناك سبل أخرى أمام إسرائيل للقضاء على عناصر حماس المتبقين في رفح جنوبي قطاع غزة غير العملية العسكرية.

وعلّق بلينكن على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن دخول رفح، قائلا إن "الناس يقولون أشياء ولكن دعونا نركز على الأفعال".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت نقلا عن مسؤولين، اليوم الخميس، إن إسرائيل تبدي استعدادا لبحث الانسحاب من محور نتساريم كثمن باهظ لإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حماس