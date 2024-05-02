قوى الامن عممت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة عرسال- محلّة الشّفق

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: فاطمة عبدالله كرنبي (من مواليد عام 1991، لبنانيّة)، التي غادرت منزل ذويها، الكائن في بلدة عرسال- محلّة الشّفق، عند السّاعة 21،30 من تاريخ 30-4-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت من "الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم:230036/28، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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