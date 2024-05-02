أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، بأنّه تم اعتقال رجل للاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تل أبيب.
يأتي ذلك وسط خالة من الغضب من الشارع الإسرائيلي تجاه حكومة نتانياهو إزاء عدم وقف إطلاق النار في غزة وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقال رجل للاشتباه بمحاولته مهاجمة موكب نتانياهو في تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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