تركيا تعلن دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء 1 مايو 2024، أن تركيا قررت المشاركة في دعم الاستئناف المقدم من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

كانت محكمة العدل الدولية أصدرت، الشهر الماضي، قراراً جديداً بناء على طلب من جنوب إفريقيا، تطالب فيه إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة .

وقالت المحكمة إن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب أي أعمال تشكل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة.

وفي 7 مارس، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة فرض إجراءات طوارئ جديدة على إسرائيل بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة الحصار والحرب التي تشنها على غزة.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، بعد رفض طلبها الأول في فبراير.

وقالت جنوب إفريقيا إنها "اضطرت للعودة إلى المحكمة في ضوء الحقائق الجديدة والتغيرات في الوضع في غزة، خاصة وضع المجاعة واسعة النطاق".

المصدر : وكالات