محدش يقولي المسامح كريم.. ياسمين عز تعلق على قرار نيابة دبي بالقبض على نيشان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز، حكم نيابة دبي، الذي أصدر أمس، بالقبض على الإعلامي نيشان، بعد أزمتهما في حضور منتدى الإعلامي العربي بدبي.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها "كلام الناس"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس: نيابة دبي أصدرت حكم القبض على نيشان، مع العلم إني رفضت كل المحاولات والمحايلات للصلح ومحدش يقولي المسامح كريم،

وأضافت مقدمة ""كلام الناس": "حقي مش هسيبه، والتعويض رقم كبير جدًا، ومش هقوله علشان الحسد، لكن هتبرع بيه لأوجه الخير وأنا مش محتاجة فلوس".

وأعلنت ياسمين عز في سبتمبر من العام الماضي، اتخاذها للإجراءات القانونية ضد الإعلامي نيشان بعدما سخر منها ، وقالت: "انطلاقا من حرصي واحترامى لهذا المؤتمر والحدث الاعلامى الكبير، ‎وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة فى إمارة دبى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى".

وخلال جلسة الإعلام والتريند بمنتدى الإعلام العربي الذي أقيم في دبي، والذي تغيبت عنه الإعلامية ياسمين عز دون تبرير مسبق، حيث سخر نيشان منها قائلًا: "أكيد بتحضر صوتها الشتوي، وتابع الجلسة بمفرده بمخاطبة الجمهور، كما ظهر منفعلا في فيديو عقب انتهاء الجلسة".

وردت الإعلامية ياسمين عز على نيشان، قائلة: "لن أقوم بالرد على الإساءة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي نيشان".