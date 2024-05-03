اعتقال ما لا يقل عن 2000 شخص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وكالة "أ ب" أن قوات الأمن الأمريكية اعتقلت ما لا يقل عن 2000 شخص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات في الولايات المتحدة.

ووفقا لإحصاء نشرته "أسوشيتد برس" فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس يوم الخميس، ليصل إجمالي الاعتقالات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2000 في العشرات من حرم الجامعات منذ قامت الشرطة بفض اعتصام في جامعة كولومبيا منتصف أبريل.

ووقعت التظاهرات والاعتقالات في كل ركن من أركان الولايات المتحدة تقريبا.

وفي الـ 24 ساعة الماضية جذبت التظاهرات أكبر قدر من الاهتمام في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، حيث اندلعت مشاهد فوضوية في وقت مبكر الخميس عندما هاجم ضباط يحملون معدات مكافحة الشغب حشدا من المتظاهرين.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت أكثر من حرم جامعي وفضّت اعتصامات داعمة لغزة، وسط تقارير عن اعتقال الكثير من الطلاب في أنحاء البلاد.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

مسيرات بـ17 جامعة تركية تأييدا لاحتجاجات الجامعات وتنديدا بالحرب على غزة

نظم طلبة 17 جامعة تركية اليوم الخميس، مسيرات متزامنة دعما للاحتجاجات المناصرة لفلسطين بالجامعات الأميركية والأوروبية.

ونظمت مسيرات متزامنة بجامعات اسطنبول ومرمرة وصباح الدين الزعيم وميديبول وصقاريا وقيصري ويوزغاط وماردين.

كما تم تنظيم مسيرات في جامعات دجلة وسلجوق وعدنان مندرس وقوجة تبه وإيجة وفرات و18 مارس وأنقرة.

وهتف المشاركون في المسيرات بشعارات منددة بحرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وفي 18 أبريل بدأ طلاب رافضون للحرب على غزة اعتصاما بجامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

عمال العالم يحتفلون بعيدهم بمظاهرات عارمة رفضاً لإبادة الشعب الفلسطينى

واحتفل العالم بعيد العمال بمواصلة تضامنه مع القضية الفلسطينية واستمرار المظاهرات فى الجامعات الأمريكية والغربية والشوارع رفضاً للإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطينى واحتلت لافتات «غــزة فى قـلـب أمريكـا» المشهد فى الولايات المتحدة الداعم الأول للاحتلال الإسرائيلى. من داخل جامعة «ستانفورد» الأمريكية.. وربط طلاب أمريكيون عصبة كتائب القسام على رؤوسهم، مع استمرار الحراك الطلابى الداعم لغزة وفلسطين.

وأطلق طلبة جامعة كولومبيا اسم الفتاة الفلسطينية الشهيدة (هند) على «مبنى هاميلتون» الذى جرى تسميته بهذا الاسم منذ عام ١٩٦٨ أثناء المظاهرات الطلابية لوقف الحرب على فيتنام. وأكد الكاتب البريطانى ديفيد هيرست بقوله «تظهر غزة بشعبها وبمقاتليها معًا وجميعًا عزمًا وتصميمًا على الصمود والقتال لم يصدر مثله قط وهناك جيل جديد يتشكل فى أمريكا بسبب ممارسات الاحتلال».

ونفى طلاب يهود فى جامعة كولومبيا الأمريكية صحة ادعاءات رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن المظاهرات الداعمة لفلسطين تعتبر تهديدا معاديا للسامية، ليجد النظام الأمريكى نفسه أمام مفاجأة كبرى لناحية انفلات السيطرة على الوعى الجمعى للشعب الأمريكي.

أكد طلاب يهود أمريكيون أن جونسون لم يقل الحقائق خلال زيارته الحرم الجامعى. وأوضح الطالب اليهودى سام أنه يدعم المظاهرات للمطالبة بقطع إدارة الجامعة علاقاتها التجارية مع الشركات التى تدعم إسرائيل، وأعرب عن فخره بالمشاركة فى المظاهرات.

وقال سام: «بالتأكيد لا يوجد»، مبينًا أنه تلقى دعمًا فى منطقة الاحتجاج «أكثر من أى جزء آخر من الجامعة». ردا على سؤال حول وجود تهديد على اليهود بالجامعة وأضاف: «أعتقد أن الطلاب الذين يزعمون أنهم يواجهون الكثير من معاداة السامية فى الحرم الجامعى يخلطون بين معاداة إسرائيل ومعاداة السامية».

أكد الطالب اليهودى إيلون أنه لم يواجه أى سلوك معادٍ للسامية فى حرم الجامعة أو موقع الاحتجاج.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على عدد من طلاب جامعة كولومبيا فى نيويورك، بعد مداهمة المبنى لتفريق المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. وأظهرت لقطات للشرطة الشرطة وهى تتسلق سلمًا لدخول المبنى الذى استولى عليه الطلاب لإخراجهم منه.

وسمحت سلطات الجامعة لضباط قسم شرطة نيويورك بدخول المبنى، بعد أن رفض الطلاب المتظاهرون إنهاء الاعتصام. وقال أحد الطلاب لبى بى سى إن ما بين 80 إلى 100 شرطى اقتحموا المبنى.

وقالت جامعة كولومبيا إنه بعد «احتلال القاعة وتخريبها وحصارها، لم يعد أمامنا أى خيار». وفى رسالة إلى شرطة نيويورك، كتبت رئيسة الجامعة، مينوش شفيق، أنها طلبت مساعدة الشرطة «ببالغ الأسف». واندلعت اشتباكات عنيفة فى جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، بين متظاهرين داعمين للفلسطينيين وآخرين مناصرين لإسرائيل، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقالت شبكة «إن بى سى نيوز» الأمريكية، إن «المتظاهرين المناصرين لإسرائيل وصلوا إلى الجامعة واقتربوا من معسكر اعتصام داعم للفلسطينيين يتمركز فى حرم الجامعة منذ نحو أسبوع». وأضافت الشبكة أن الاشتباكات شهدت إطلاق ألعاب نارية، ورش مواد كيماوية فى الهواء.

وألقت الشرطة الأمريكية القبض على الناشطة ميديا بنجامين، بسبب مقاطعتها خطاب وزير الدفاع لويد أوستن أثناء جلسة استماع بمجلس النواب. وبنجامين ناشطة مشاركة فى تأسيس منظمة «كودبينك-CODEPINK» النسائية للسلام.

ووقفت بنجامين خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حاملة لافتة وردية كُتب عليها: «تحيا غزة»، متهمة الإدارة الأمريكية بدعم «الإبادة الجماعية» فى غزة.



