المطران موسى ترأس خدمة أناجيل الآلام في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في الشويفات

ترأس راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس، المتروبوليت سلوان موسى، خدمة أناجيل الآلام في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل (المدبّر) في الشويفات، وعاونه في الخدمة كاهن الرعية الأب الياس كرم، والشماس باييسيوس السماك، وبمشاركة حشد من المؤمنين، من أبناء الرعية والجوار.

بعد تلاوة الإنجيل الخامس، ألقى المطران موسي عظة تناول فيها معاني هذه الاحداث التي ترافقنا في هذا الاسبوع العظيم.

وتابع :" ما أحوج العالم للسلام"، مذكرا بأن "الصليب هو علامة محبة يسوع لنا، والإيمان يقودنا إلى الخلاص. كما دعا إلى التمسّك بالتواضع والتحلّي بالإرادة. كما دعا إلى عدم اليأس والاحباط، والإيمان بلبنان. وفي ختام كلمته شكر لمحطة تيلي لوميار نقل هذه الخدمة مباشرة على الهواء".

واضاف :"تعد هذه الخدمة خدمة سَحرِ الجمعة، وفيها تتم تلاوة اثنَي عَشَرَ مقطعًا مِنَ الأناجيل، تَرْوي وَقائع آلام السيّد المسيح، وفي هٰذه الخدمةِ يقام زيّاح الصّليب على وَقعِ ترنيمة "اليومَ عُلِّقَ على خَشَبة"، ثمَّ يُنصبُ الصَّليب في وسطِ الكنيسة، ويتبارك منه المؤمنون".