الجامعة الأنطونية نظّمت مؤتمرًا ومعرضًا علميًا بعنوان "الابتكارات الرقمية Digital Innovations"

نظّم قسم تكنولوجيا مختبرات طب الأسنان في كلّيّة الصحة العامة في الجامعة الأنطونية والجمعية اللبنانية للتعويضات الثابتة والرقمية، وبالشراكة مع نقابة طب الأسنان الفرنسية، مؤتمرًا ومعرضًا علميًا للعام 2024 بعنوان "الابتكارات الرقمية Digital Innovations". هذا المؤتمر الذي استمرّ ليومين، تخلّله برنامجًا علميًّا، فتح المجال أمام المشاركين لاكتساب المعرفة وتحسين ممارساتهم اليومية وتبادل الخبرات والمعلومات.

في هذا الاطار، أكد رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني أن "المؤتمرات العلميّة والتحديث الـمستـمر للبرامج التعليـميّة هو جزء لا يتجزّأ من رسالة الجامعة الأنطونيّة التي تصبو دائـمًا الى خدمة جيل ناشئ، والى تحقيق مـجتـمع لا يتفاخر بالتقنيّات الحديثة وحسب، بل أيضًا يتحلّى بالأخلاقيّات والـمواطنيّة".

ولفت الى اننا "لا نكابر بـمعرفتنا العلميّة، مهما كانت عميقة ومتقدّمة في الاختصاص، بل نثمّن وننظر بعين الاعتبار والتقدير لتقدّم الآخرين في الوطن في الـمجال نفسه. لأنّ الـمجتـمع الجيّد والأمثل ينمو ويتحقّق بجهود كلّ أبنائه لما فيه مصلحتهم خيرهم العام".

مع الإشارة الى ان تنظيم هذا الحدث يكتسب أهمية، خاصة في عالم يتّسم بالتحديات المعقدة والاضطرابات المستمرة. وختمت الكلمات بالتأكيد على انه "معًا لدينا القدرة على تحويل التحديات إلى فرص والعقبات إلى محفّزات للتقدم".