جيروزاليم بوست: نتانياهو يفضل حماس الضعيفة في غزة على أي كيان آخر يحظى بالاعتراف والتعاون الدوليين

أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن هدف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من الحرب مستمد من إضعاف حركة "حماس"، وليس القضاء عليها بالكامل، مضيفة: "حقيقة بسيطة ولكنها مؤلمة: نتانياهو يفضل حماس الضعيفة في غزة لتأمين السلطة وتجنب الاعتراف بالبدائل من قبل المجتمع الدولي".
واعتبرت الصحيفة أن "الحرب انتهت في غزة برد فعل ضعيف، وذلك ببساطة لأن نتانياهو يفضل حماس الضعيفة التي لا تزال تسيطر على غزة، على أي كيان آخر يحظى بالاعتراف والتعاون الدوليين. وذلك لأسباب شخصية وسياسية ليس من الصعب فهمها".
وأشارت إلى أن "حماس، التي ضعفت، ولكنها موجودة وتسيطر على قطاع غزة، تشكل المفتاح إلى فرص نتانياهو في السماح للوضع الراهن بالبقاء على حاله، بما في ذلك بقائه في السلطة".
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