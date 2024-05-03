البيت الأبيض: لم نطلع على خطة شاملة من إسرائيل بشأن عملية رفح

ذكر البيت الأبيض، "أننا لم نطلع على خطة شاملة من إسرائيل بشأن العملية العسكرية في رفح"، مشيرا إلى "أننا نريد أن تستمر المحادثات بشأن رفح".
ولفت إلى أن "هناك 1.5 مليون شخص في رفح يجب أن يحظوا بالحماية"، مضيفا "نعمل على مدار الساعة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الأسرى".
وأوضح البيت الأبيض "أننا عبرنا عن مخاوفنا بشأن غزو بري كبير في رفح".
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