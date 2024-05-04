القوات الإسرائيلية تدهس فلسطينيا غرب جنين وتصيبه بجروح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية دهست فلسطينيا في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وبحسب مصادر أمنية ومحلية لـوكالة "وفا"، فإن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ودهست شابا ما أدى لإصابته بجروح ورضوض، في وقت شنت فيه حملة تفتيش في منازل وممتلكات المواطنين،

وأعاقت مرور المركبات وأغلقت الشارع الرئيسي.

كما نصبت القوات الإسرائيلية حاجزا عسكريا على مفترق قرية كفيرت، وتتصاعد حدة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس برصاص الجيش الإسرائيلي بلغت نحو 500 قتيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.