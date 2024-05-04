CNN: جامعة كاليفورنيا ريفرسايد تتوصل لاتفاق مع المحتجين لإنهاء مخيمهم الاعتصامي

كشفت شبكة CNN أن "جامعة كاليفورنيا ريفرسايد توصلت لاتفاق مع المحتجين لإنهاء مخيمهم الاعتصامي مساء اليوم"، مؤكدة أن "الاتفاق يتضمن تعهد إدارة الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع الخارج". وفي وقت سابق، اقتحمت الشرطة الأميركية حرم جامعة كاليفورنيا وأطلقت قنابل دخان على الطلاب لفض اعتصامهم الذي يطالب بوقف الحرب على قطاع غزة.

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