شمعون: علينا أن نطالب أوروبا بما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنوياً

اشار رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون، الى انه "‏مُقارنةً مع تركيا، التي تحصل على أربع مليارات يورو سنويا للنازحين السوريين، فإن مبلغ المليار يورو التي وُعِدَ بها ميقاتي والموزعة على أربع سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٧) يبدو مبلغاً بائساً، وبخاصةٍ أننا نعلم جميعا كيف ان هذه الأموال ستتبخر كالعادة".

واضاف :"علينا أن نطالب أوروبا بما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو سنوياً، كما وبالاشراف على حُسن توظيفها من خلال بناء مخيم حدودي كبير مسيّج ومجهز بمستشفى ومستوصفات ومدارس ونظام للصرف الصحي. وهكذا لن يكون أمام النازحين سوى خيارين؛ إما العودة إلى سوريا، أو العيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة داخل المخيم لمعارضي النظام".