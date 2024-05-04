قوى الامن عممت حادثة وضع شخص مجهول طفلا في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية

اعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي _ شعبة العلاقات العامّة، أن "بتاريخ 3-5-2024، ادعت لدى فصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت موظفة في دار الايتام الإسلامية للرعاية الصحية، أن شخصًا مجهولا في العقد الثالث من العمر، حضر الى دار الايتام في محلة طريق الجديدة بالتاريخ ذاته مصطحبًا معه طفل رضيع في الشهر الرابع من العمر ووضعه في غرفة الاستقبال، وغادر إلى جهة مجهولة".
وعممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي عن هذه الحادثة"، طالبة من "الذين لديهم أي معلومات عنها، الاتّصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 856811-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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